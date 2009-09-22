Помеха приватизации – коммерческие интересы

«Нужно было проводить приватизацию в 2007 году, в начале 2008 года - это было бы намного лучше, это было бы эффективнее, интереснее, было бы больше денег, была бы бесспорная конкуренция между инвесторами». «2007 год был прекрасным годом для проведения всех приватизационных продаж, конкурсов, были бы то акционные продажи, или биржевые торги. К сожалению, их не было, к сожалению, после продажи «Криворожстали» больших продаж не было. Государство не использовало тот момент, когда инвесторы были у нас на пороге и все время стучали нам в дверь, прося, чтобы мы что-то начали продавать».«Укртелеком» с каждым годом теряет свою привлекательность. Его можно было продать примерно за 4,5 миллиарда долларов. Я думаю, что через год это будут те же 4,5 миллиарда, но гривен».«Сейчас, в условиях мирового экономического кризиса, ведется дискуссия, стоит ли продавать или стоит подождать. Я не сторонником той распространенной позиции, что стоит подождать. Социально очень привлекательно выглядит позиция, что стоит подождать. Но вопрос заключается в том, чем государство при этом рискует.У нас есть множество государственных чиновников, которые в любой ситуации, начиная с 2005 года, отстаивали, что нужно сохранить в государственной собственности и наладить систему использования этих заводов, что они дадут большие поступления в государственный бюджет. Поэтому продажи были практически невозможны.Но к чему это приводит? Мировой кризис касается не только того, что у инвесторов меньше денег, но и того, что у самих украинских предприятий большие проблемы». «У государственных предприятий с каждым годом все больше и больше проблем».«Сейчас красиво можно говорить о том, что «давайте подождем, когда закончится мировой финансово-экономический кризис, и тогда у нас появятся инвесторы, и цена вырастет». Безусловно, цена вырастет, но за это время мы потеряем часть предприятий, за это время мы, бесспорно, будем терять даже на лучших предприятиях рабочие места, и на этапе кризиса это будет более болезненно восприниматься людьми.Когда людей увольняют с хороших предприятий, когда им начинают не выплачивать заработную плату на государственных предприятиях, которые были прибыльными, это тот же момент, когда украинский народ расплачивается за неквалифицированных руководителей, которые были против прихода инвесторов на этапе экономического подъема.Поэтому большого выбора у нас нет». «Сложилась такая ситуация, когда нужно проводить разумную приватизацию, не тянуться к звездам, не ждать, что будет слишком большая цена. Не будет большой цены. Теперь инвесторов придется искать».«Я шестнадцать лет занимаюсь приватизацией. За эти годы не было и месяца, когда не шли бы бурные споры: следует ли сейчас продавать или не время?Конечно, приватизация бывает разная. Массовая приватизация носила не столько экономический характер, сколько характер политэкономический - надо было трансформировать весь производственный комплекс и создать преобладание частной собственности. Сейчас мотив коммерческой выгоды преобладает, чего не было тогда. Но только коммерческой выгоды не достаточно».«Если вы не приватизируете легально, возникают нелегальные способы приватизации либо всего предприятия, либо приватизации прибыли. Возникает прослоечка посредников, которые приватизируют сбыт, поставки и прибыль. То есть там, где есть государственные предприятия, там есть почва для коррупции в коррупционном обществе, каким мы являемся».Очень показательной была «Криворожсталь». Она была приватизирована, потом она была возвращена в государственную собственность. И в те полгода, в которые она находилась в государственной собственности, мгновенно возник слой посредников, которые питались прибылью этого предприятия. Пришел «Миталстил» и мгновенно этих посредников уничтожил».«Возражения против приватизации постоянно звучат. Как правило, они питаются тем, что общество в целом негативно относится к приватизации крупных предприятий. И многие наши руководители как люди относятся к этому негативно. Но это никогда не является причиной, это только повод для подобных разговоров.Причиной, как правило, являются коммерческие интересы влиятельных групп. Если вы слышите, что сейчас «не время», или «условия не те», или «никто не придет» - это значит, что какая-то коммерческая группа не заинтересована в приватизации и видит свои способы влиять на это.Второй способ, по которому эти разговоры ведутся и возникают разные политические и властные действия, связанные с приватизацией, - это возможность с помощью таких действий удешевить само предприятие».«Имеются реальные основания для того, чтобы не продавать государственные предприятия. Неудобные условия. Действительно, во время кризиса это неудобно.«Я хотел бы подчеркнуть, что в период кризиса инвесторов нет, поэтому каждый доллар, который приходит в страну, стоит дороже для нас. Даже если мы продадим дешевле, то мы получим инвестиции в период, когда их нет.Я подчеркнул бы, что в этой ситуации Фонд государственного имущества должен работать как расторопный продавец. Он должен быть готов снизить цену. Но насколько? Он должен смотреть. Вовсе не обязательно, что все предприятия будут значительно дешевле. Надо смотреть, но отказываться от приватизации из идейных соображений и соображений кризиса - это занятие бессмысленное».