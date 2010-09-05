Правительство ФРГ обсуждает сроки эксплуатации АЭС

Сегодня в ведомстве федерального канцлера Германии Ангелы Меркель будет решен вопрос о продлении работы немецких АЭС. Главы правящей коалиции и министры профильных отраслей ФРГ намерены установить конкретные сроки эксплуатации АЭС. Об этом сообщает "Немецкая волна". Предыдущее правительство пообещало закрыть станции в течение десяти лет, однако Меркель хочет отодвинуть эти сроки, так как в стране "недостаточно возобновляемых источников энергии и чтобы получить налоги от энергетических компаний". Результаты опросов общественного мнения показывают, что более половины граждан страны поддерживают закрытие атомных станций. Напомним, в Германии в зависимости от даты введения в действие каждой ядерной установки срок ее эксплуатации будет колебаться в среднем от 10 до 15 лет. Правительство также решит, какую часть своей прибыли, полученной благодаря увеличению срока работы АЭС, энергетические концерны должны будут передать государству. Речь может идти о 50%, при этом одна часть полученной суммы должна пойти в госбюджет, а другая - использоваться для развития новых альтернативных видов энергетики.