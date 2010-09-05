Жилье в Берлине подорожало, почти как в Киеве

Арендаторы жилья в неменцких городах в этом году вынуждены платить на 5% больше, чем раньше. Больше всего цены выросли в Берлине, сообщает "Немецкая волна". Исследование, проведенное социологическим институтом Empirica, показало, что впервые за последние 20 лет плата за аренду жилья выросла. В Берлине теперь платят на 14% больше, чем в прошлом году, в Дюссельдорже - на 13%, в Кельне и Бонне - на 12%. Цена аренды в престижных районах может достигать 10 евро за квадратный метр. При этом примерно две трети немцев не имеют собственного жилья и нанимают квартиры или дома. Как правило, ежемесячная плата составляет сотни евро в месяц.