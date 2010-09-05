Азаров: Опасения об ужесточении налогов безосновательны

Все опасения относительно усиления налоговой нагрузки для бедных граждан и для малого бизнеса абсолютно безосновательны. Об этом сегодня в интервью телеканалам заявил премьер-министр Украины Николай Азаров. "Мы разделили бизнес на три категории. Единый налог остается, но мы его ограничиваем 300 тыс грн. Много это или мало? Для этого ежедневная выручка должна быть больше 1000 грн. Думаю, что это вполне достаточная норма. Если ты зарабатываешь больше – переходи в форму малого бизнеса", - сказал Азаров. Премьер отметил, что в новом Налоговом кодексе "для единоналожников отменены некоторые виды деятельности". "Например, это внешнеэкономическая деятельность. Если хочешь заниматься внешнеэкономической деятельностью, плати соотвественно", - сказал Азаров. Премьер-министр также уверил, что он "отлично знает, в каких условиях живут украинцы" и уверил, что изменения не отразятся на незащищенных категориях граждан отрицательно.