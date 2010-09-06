Госкомтелерадио рассмотрит стоимость лицензий

Методика расчета лицензионных сборов для теле- и радиовещателей, разработанная Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, уже подана на согласование в Госкомтелерадио. Как сообщила заместитель главы Нацсовета Оксана Головатенко, затем документ должен быть утвержден Кабмином. Об этом информирует «Коммерсант». Новая методика содержит формулы расчета сборов для всех видов вещания, включая спутниковое и IPTV, рассказал начальник финансово-экономического управления Нацсовета Николай Карпунцов. Кроме того, теперь при расчете сборов вместо не облагаемого налогом минимума используется минимальная зарплата. «Этот показатель чаще пересматривается и точнее отражает экономическую ситуацию»,– объяснила Головатенко.