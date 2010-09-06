Во Львове не собираются в повышать тарифы на тепло

Львовский городской совет не будет инициировать поднятия тарифов на теплоснабжение и горячую воду для жителей. Об этом заявил городской глава Львова Андрей Садовый, пишет ZAXID.NET. «Позиция Львовского городского совета однозначна - не поднимать тарифы для жителей в такое трудное время», - сказал Садовый. В то же время он отметил, что в результате поднятия цены на газ образовалась разница между этой ценой и ценой на тепло, по которой его покупает население. «Правительство должно решить, как компенсировать эту разницу. Иначе коммунальные предприятия будут нести значительные убытки», - заявил мэр. Кроме того, по словам Садового, такая же ситуация наблюдается с водоснабжением. «Фактически после введения круглосуточного водоснабжения тариф на электроэнергию вырос на 22%, что, в свою очередь, должно было привести к росту тарифа. Но благодаря нашим усилиям удается удерживать тариф на существующем уровне», - заметил городской глава Львова.