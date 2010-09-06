«НИБУЛОН» системно инвестирует в интеллектуальную элиту Украины

6 сентября 2010, 12:42

До 10 миллионов гривен в год возросли социальные инвестиции сельскохозяйственного предприятия «НИБУЛОН», лидера аграрного рынка Украины. Из них – несколько миллионов гривен компания в течение 15 лет ежегодно вкладывает только в развитие школьного образования, внедрение современных стандартов и модернизацию процесса обучения. Под постоянной опекой «НИБУЛОНа» находятся школы во всех населенных пунктах Украины, где у компании есть предприятия. 1 и 2 сентября представители компании торжественно вручили подарки и презентовали отремонтированные и оборудованные по последнему слову техники классы в 4 николаевских школах - №24, №51, №57 и спецшколе-интернате №6. Мультимедийное оборудование – электронные доски, проекторы, компьютеры с выходом в Интернет – позволят повысить активность учеников в процессе обучения, улучшить уровень восприятия материала. Компания позаботилась и о программном обеспечении, необходимой технической поддержке этих классов, а также бесперебойном Интернет-подключении и выделила средства на их обслуживание. «Сегодня нам открыли кабинет художественной культуры, современный, красивый, из которого можно попасть в галереи мира, художественные выставки, музеи. Он нам очень необходим. Сегодня, когда так остро стоит вопрос культуры человека, его морали, это очень важно. Очень удобно будет детям входить в Интернет, общаться с библиотеками не только Украины, но и мирового масштаба», - отметила директор школы №57 Татьяна Блакитна. Благодаря «НИБУЛОНу» в школах № 24 и №51 - по 6 мультимедийных классов, в школе №57 – 8, а кроме того – компьютеризированы библиотеки, в школе-интернате №6 для детей с проблемами слуха 4 оборудованных класса, а также благоустроена комната психологической релаксации. При этом в один лишь интернат компания инвестировала около 300 тысяч гривен. Предприятие активно помогает сельским школам. Так, в Лидиевской школе Доманевского района Николаевской области «НИБУЛОН» в новом учебном году открыл уже второй компьютеризированный кабинет. «Сельским детям, бедным школам необходимо дать возможности, чтобы они могли развиваться и иметь одинаковый доступ до образования, хорошего образования. И тогда талант детей раскроется», - считает генеральный директор ООО СП «НИБУЛОН», герой Украины Алексей Вадатурский. Он подчеркивает, что социальная деятельность компании, и в частности, помощь школам, является многолетней системной работой и учитывает индивидуальные потребности заведений: в каждом случае разрабатывается решение «под ключ». Многолетним надежным партнером компании, в том числе в социальной деятельности, является Николаевская областная государственная администрация. Праздничную церемонию открытия мультимедийных классов возглавил глава Николаевской ОГА Николай Круглов. Он акцентировал на особенном походе «НИБУЛОНа» к реализации социальных инициатив. «У нас было много шефов, одни работали, других надо было палкой заставлять. А «НИБУЛОН» если заходит, то начинает работать системно, его не надо подгонять. Он, постоянно находясь в контакте с преподавателями, с детьми, ощущает, что что-то не доделали сейчас, и продолжает это делать дальше. Причем, если он начинает что-то делать, он доводит до логического завершения, чтобы видели какую-то целостную, отработанную систему улучшения образования в школе», - подчеркнул губернатор. Выпускники подшефных «НИБУЛОНу» школ активно продолжают образование в вузах как области, так и всей Украины. Причем около 80% поступивших в высшие учебные заведения в текущем году после окончания упомянутых школ, будут учиться на бюджетной основе, что свидетельствует о высоком уровне подготовки детей. А после окончания вузов значительный процент выпускников николаевских школ выбирает первым рабочим местом именно «НИБУЛОН». «Для нас благодарность уже то, что дети, выпускники школ, посещают наше предприятие. То, что они поступают в аграрные университеты, и не только, после завершения университетов, в процессе учебы приходят к нам на практику, а после завершения – устраиваются к нам на работу», - говорит Вадатурский. «НИБУЛОН» сознательно помогает неспециализированным школам из промышленных районов. Доказательством системной и серьезной работы являются результаты, которых достигают ученики этих школ. В частности, среди них немало победителей всеукраинских, областных, городских олимпиад, призеров Малой Академии Наук, победителей спортивных соревнований, которых с каждым годом становится все больше.

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