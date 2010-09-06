«НИБУЛОН» защищает продовольственную безопасность Украины

Лидер аграрного рынка сельскохозяйственное предприятие «НИБУЛОН» успешно инвестирует в укрепление продовольственной безопасности Украины. С администрациями двух областей – Полтавской и Николаевской – компания одной из первых среди сельхозпроизводителей подписала договоры об обеспечении зерном по фиксированным ценам, гарантирующие стабильную и доступную стоимость социальных видов хлеба. «На сегодняшний день у нас никаких проблем в отношении цены на хлеб в области не существует. В том числе это сделано и благодаря нашей совместной работе с «НИБУЛОНом», - говорит глава Николаевской областной государственной администрации Николай Круглов. – Помимо этого на сегодняшний день мы практически используем 2 тысячи тонн зерна, которое мы купили в «НИБУЛОНе» по дешевым ценам, то есть по тем ценам, которые и существовали. Это не выше 1300 гривен. Поэтому практически и хлебзавод наш «Каравай» работает на зерне, выкупленном у «НИБУЛОНа». О цене, даже об изменении цены речи не идет», - подчеркнул Н. Круглов. «Есть договор о том, что мы стабильно обеспечиваем переходящие остатки, необходимое количество зерна для того, чтобы вообще таких разговоров даже не возникало в области о том, что вдруг не хватит. Это исключено», - добавил А. Вадатурский. Он также сказал, что укреплению продовольственной безопасности будет способствовать дальнейшее строительство современных зерновых терминалов по всей Украине. Уже в октябре компания планирует завершить возведение двух комплексов в Полтавской области – в Марьяновке и Кременчуге. Кроме того, до конца года будут введены в эксплуатацию 3 речных терминала на Южном Буге. На данный момент «НИБУЛОН» успешно реализует масштабный инвестиционный проект по возрождению украинских рек как транспортных артерий и сооружения современных зерновых комплексов. Стоимость проекта достигла $470 млн. В рамках инициативы предусмотрено строительство 57 несамоходных и самоходных суден, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 17 элеваторов, из которых 10 – речные комплексы на Днепре, Южном Буге и других реках. В настоящее время уже построены и успешно работают 24 несамоходных судна и 3 буксира, а также 3 речных терминала (Черкасская, Полтавская и Запорожская обл.) и 5 элеваторных комплексов в Полтавской области.