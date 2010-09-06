«Гугл» выплатит $8,5 млн за неудачную социальную сеть

Компания Google предлагает компенсацию по делу о социальной сети Buzz в сумме 8,5 млн. долларов, сообщает «Би-би-си». Из предложенной суммы компенсации 30% будет использовано на выплату юридических издержек. Семеро истцов получат по 2500 долларов каждый, а остальное будет распределено между организациями, которые выступают в защиту прав пользователей в интернете. Как сообщалось, в феврале этого года компанию запустила социальную сеть, которая использовала базу контактов электронной почты. Пользователи подали иски относительно нарушения приватности, так как не могли контролировать, кому из пользователей виден их список адресатов. Первоначальный поток жалоб вынудил компанию Google ввести изменения в систему управления сетью, которые позволили пользователям отказываться от участия в ней и более эффективно контролировать доступ к своим контактам.