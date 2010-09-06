На Львовщине субсидии дали только 3 тысячам пенсионеров

Во Львовской области за получением жилищной субсидии обратились 17 тысяч пенсионеров. В то же время назначена она была только 3 тысячам человек. Об этом, как сообщает корреспондент Главреда, на пресс-конференции рассказала начальник отдела жилищных субсидий, социальных выплат и помощи Главного управления труда и социальной защиты населения Львовской ОГА Екатерина Безнощак. По ее словам, Пенсионный фонд Украины во Львовской области разослал 556 тысячам пенсионеров Львовщины именные конверты с заявлениями и декларацией об их имущественном состоянии. В свою очередь органы труда уже обработали конверты, которые были посланы пенсионерами. И те, которые были неподобающим образом заполнены или в декларации приведена неполная информация об имущественном состоянии пенсионеров, будут обрабатываться опять. В этом пенсионерам помогут специалисты органов труда. Однако уже на этом этапе возникли определенные трудности. Поскольку еще не начался отопительный период, то из 556 тысяч пенсионеров субсидии назначены лишь 3 тысячам семей, у которых обязательный процент платежа превышает стоимость платы за жилищно-коммунальные услуги. Остальным пенсионерам было предложено, чтобы они обратились в органы труда в отопительный период, поскольку к тому времени вырастет размер оплаты за жилье, электроэнергию, водоснабжение, водоотвод. Следовательно, на сегодня за получением субсидии уже обратились 17 тысяч человек, из которых лишь трем тысячам назначены жилищные субсидии. «Однозначно в этом случае пенсионерам, которым еще не назначены субсидии, может она быть назначена уже в отапливаемый период. Однако если человек подаст недостоверную информацию о доходах и имущественном состоянии, то ему будет прекращено предоставление жилищных субсидий и он вынужден будет вернуть излишне предоставленные субсидии», - сказала Безнощак.