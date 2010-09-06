Кабмин изменил порядок продажи движимого военного имущества

Кабинет Министров Украины отменил необходимость нотариального удостоверения и государственной регистрации договора о купле-продаже движимого военного имущества. Соответствующие изменения внесены в Порядок реализации движимого военного имущества на аукционах постановлением № 799, опубликованном сегодня на правительственном портале. Согласно изменениям, организатор аукциона и победитель конкурса должны заключить договор купли-продажи движимого военного имущества, как и раньше, на протяжении 10-ти рабочих дней после подписания протокола, но без обязательного его нотариального удостоверения и государственной регистрации.