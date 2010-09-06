Минобороны получит 730 млн на погашение долгов и ремонт техники

Министерство обороны Украины получит 730 млн. гривен из Стабилизационного фонда для создания, закупки, ремонта и модернизации вооружения. Такую сумму Кабмин выделил ведомству постановлением № 798 от 2 сентября, текст которого размещен на правительственном портале. Согласно постановлению, сумма будет направлена на погашение кредиторской задолженности по оплате капитального ремонта вооружения и военной техники, а также на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, которые начаты в предыдущие годы. Речь идет и о финансировании Единой автоматизированной системы управления Вооруженными силами и современных цифровых технологий. Источниками покрытия этих средств будут средства, полученные от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, средства, которые поступили от уплаты штрафов, пени и неустойки за невыполнение владельцами приватизированных объектов условий договоров их купли-продажи, а также поступления от целевого размещения государственных ценных бумаг и от возврата средств, предоставленных из Стабилизационного фонда на возвратной основе.