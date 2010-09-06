Азаров отменил программу развития сельских территорий

Кабмин отменил свое распоряжение от 3 февраля 2010 г. № 121 «Об одобрении Концепции Государственной целевой программы устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года». Об этом говорится в распоряжении № 1761-р, обнародованном на правительственном портале. Целью программы было повышение уровня жизни сельского населения, охрана окружающей природной среды, сохранение природных, трудовых и производственных ресурсов, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного производства. Концепция предусматривала пути и способы решения проблем сельских территорий. В частности, планировалось создать благоприятные условия для проживания населения на сельских территориях путем внедрения социальных стандартов и нормативов в соответствии с европейскими, развития объектов социальной инфраструктуры, повышения качества образовательных услуг, развития сельского аграрного туризма и т.п. Финансирование программы предусматривалось за счет средств государственного и местных бюджетов, а также сельских и поселковых общин, частных инвестиций. Планировалось также привлечение международной технической и финансовой помощи.