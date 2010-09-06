Инфляция в августе составила 1,2% - Госкомстат

Инфляция в Украине в августе 2010 года по сравнению с июлем составила 1,2%, с начала года – 4,3%. Согласно сообщению Госкомстата, по сравнению с августом 2009 года показатель инфляции составляет 8,3%, а по сравнению с январем-августом 2009 года – 9,2%. В августе больше всего подорожали такие продукты питания, как сливочное масло – на 5,8%, алкогольные напитки и табачные изделия – на 3,7%, хлебопродукты – на 2,4%, молоко, сыр, яйца – на 2,3%. Ранее сообщалось, что дефляция в Украине в июле 2010 года по отношению к июню составила 0,2%, с начала года (к декабрю 2009 года) инфляция – 3,1%, к июлю 2009 года – 6,8%. В январе-июле 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года инфляция составила 9,3%, передает УНИАН.