Восточным областям Украины грозит африканская чума свиней

Кабинет Министров Украины принял меры для недопущения ввоза в страну африканской чумы свиней. В связи со сложной эпизоотической ситуацией в России, африканская чума угрожает восточным областям Украины. Упреждающие меры были утверждены сегодня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, сообщает УНИАН. «Члены комиссии заслушали информацию об эпизоотической ситуации относительно африканской чумы свиней и приняли меры по недопущению занесения этой болезни на территорию Украины, а также отчет о принятых мерах относительно недопущения несанкционированного ввоза на территорию Украины, в том числе вне пунктов пропуска через государственную границу, продуктов и сырья животного происхождения», – говорится в сообщении. Если Украина столкнется с этой проблемой, она не сможет экспортировать сельскохозяйственную продукцию, в частности зерно, и в пределах 20-километровой зоны от места выявления заболевания придется усыпить всех свиней. Ранее Государственный комитет ветеринарной медицины Украины предупреждал об угрозе возникновения в стране африканской чумы свиней.