Кабмин выбрал «ТВЭЛ» производителем ядерного топлива

В конкурсе по выбору технологии изготовления ядерного топлива для реакторов украинских АЭС победителем названо ОАО «ТВЭЛ». Об этом сегодня сообщила помощник директора представительства компании Westinghouse Electric Company (США) в Украине Светлана Меркулова, передает «Интерфакс-Украина». «Мы получили уведомление, в котором нас благодарят за участие в конкурсе и сообщают, что межведомственная комиссия приняла решение в пользу «ТВЭЛ», - сказала она. Ранее замминистра топлива и энергетики Наталья Шумкова выразила надежду, что Кабмин утвердит победителя конкурса до октября 2010 года. Как сообщалось, межведомственная конкурсная комиссия по выбору технологии создания в Украине предприятия по изготовлению ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 18 июня 2010 года утвердила порядок проведения конкурса, методику оценки предложений участников и тексты приглашений для участия в конкурсе компаниям «ТВЭЛ» и Westinghouse Electric Company. По условиям конкурса Украина рассчитывает получить контрольную долю в будущем предприятии и настаивает на передаче технологии по изготовлению ядерного топлива до 2020 года. Ввод в строй нового предприятия предполагается в 2013 году. К этому времени завод должен иметь возможность выпускать топливные стержни и тепловыделяющие сборки в эквиваленте 200 тонн урана в год, а также располагать мощностями для производства циркониевых и нержавеющих комплектующих изделий в эквиваленте 400 тонн урана в год. «ТВЭЛ» в настоящее время является монопольным поставщиком ядерного топлива для АЭС Украины.