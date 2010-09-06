Летом «Укрзалізниця» перевезла на 3,9% больше пассажиров

«Укрзализныця» в июне-августе 2010 года увеличила перевозку пассажиров на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 46,1 млн. чел. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці». В частности, за указанный период в направлении Крымского полуострова было отправлено 3,37 млн чел., что на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Во внутреннем сообщении перевезено 2,065 млн чел., в международном – 1,309 млн. «Сейчас на вокзалах Крымского региона работают 76 стационарных касс. В этом регионе для улучшения обслуживания пассажиров и предоставления им дополнительных удобств функционируют также семь передвижных касс. 1 сентября, как предусмотрено графиком движения поездов на 2010-2011 гг., курсировали 44 пары летних поездов, которых обслуживали 98 составов, из них 69 введены на летний период», - говорится в сообщении.