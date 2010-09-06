Решение суда по делу «Газ Украины» огласят 13 сентября

Судебное следствие в уголовном деле «Газ Украины» закончено. Оглашение приговора в Печерском районном суде г.Киева запланировано на 13 сентября 2010 года, сообщает «Интерфакс-Украина». В судебных дебатах, которые состоялись 30 августа 2010 года, государственный обвинитель предложил всех подсудных признать виновными в совершении ряда преступлений, и окончательно, по совокупности преступлений, всем назначить наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 14 лет с конфискацией имущества. Как сообщалось ранее, в организованноную преступную группу входили пять чиновников. Злоупотребляя своим служебным положением, они подделали ряд документов с целью завладения средствами «Газ Украины» в сумме более 13 млн грн и в дальнейшем легализовали их, а также уклонились от уплаты налогов на сумму 4,3 млн грн. «Газ Украины» является дочерней компанией Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».