НАК «Нефтегаз Украины»: техническое состояние удовлетворительное, финансовая ситуация - критическая

Самая большая компания Украины - НАК «Нефтегаз» - находится сегодня не в наилучшем положении. Через пять дней истекает срок погашения еврооблигаций «Нефтегаза» на сумму 500 миллионов долларов. Поскольку холдинг не способен погасить эти долги, кредиторам предложено реструктуризировать их.

Насколько это реально сделать? Будут ли приняты предложения НАКа? Об этом в частности и состоянии «Нефтегаза» в целом во время пресс-конференции в «Главреде» рассказали: представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский и эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко.



НАК «Нефтегаз»: Техническое состояние удовлетворительное, кадры - на месте, риски - в России



Богдан Соколовский: «На сегодняшний день компания НАК «Нефтегаз Украины», если говорить о готовности к выполнению своих функций в ближайшем осенне-зимнем периоде, полностью готова к обеспечению украинских потребителей природным газом, а также транзита российского природного газа через территорию Украины.

На сегодняшний день в подземных газовых хранилищах Украины в целом находится 26 миллиардов кубометров газа. Этого вполне достаточно для того, чтобы технологически и ресурсно обеспечить внутренние и международные обязательства.

Компания в течение весны-лета 2009 года обеспечила оптимальные, в полном объеме все сервисные, ремонтные работы на газотранспортной системе Украины. То есть техническое состояние нашей газотранспортной сети полностью удовлетворительно для того, чтобы функционировать ближайший отопительный сезон.

В компании НАК «Нефтегаз Украины», несмотря на значительные финансовые трудности, сохранен кадровый потенциал. То есть имеются и объективные, и субъективные факторы, дающие основания полагать, что украинская газотранспортная система готова к выполнению своих внутренних и внешних обязательств. В значительной мере это произошло благодаря тому, что глава украинского государства контролировал ситуацию практически постоянно, собственно, в этом контексте. Это конституционные полномочия Президента Украины Виктора Ющенко, которые выплывают из того, что, в первую очередь, обеспечение украинского потребителя относится к сфере национальной безопасности Украины, безопасности наших граждан, и второе - выполнение внешних или международных обязательств государственной компании, а следовательно, Украины - это также относится, по большей части, к компетенции главы украинского государства как руководителя внешней политики.

Таким образом, можно утвердительно констатировать, что зона возможных рисков в ближайшем осенне-зимнем периоде лежит вне пределов территории Украины. На сегодняшний день исключительно важным является четкое выполнение своих обязательств между поставщиками газа, а он у нас один - Россия, и, соответственно, потребителями. От того, как будут функционировать эти два игрока на газовом рынке, будет зависеть проблема или беспроблемность осенне-зимнего периода ближайших 2009-2010 годов».



Финансовая ситуация критическая. Причины - кризис, невыгодные газовые контракты и отсутствие реформирования газового сектора



Богдан Соколовский: «Трудности лежат в финансовой плоскости. К величайшему сожалению, компания НАК «Нефтегаз Украины» сегодня наращивает долги. Если говорить о состоянии задолженности, то она увеличилась по краткосрочным и долгосрочным долговым обязательствам, как внутренним, так и внешним. Финансовая ситуация критическая.

Нужно отдать должное руководству компании, что они принимают все возможные и даже невозможные меры, чтобы удерживать ситуацию под контролем. С другой стороны, государственная компания НАК «Нефтегаз Украины» не в состоянии самостоятельно выполнять абсолютно весь спектр своих функциональных обязанностей из-за того, что есть регламенты, которые задаются владельцем компании. Владельцем компании является украинское государство, украинское правительство непосредственно.

Почему финансовая ситуация на сегодня в НАКе является чрезвычайно сложной? На это есть два пакета факторов.

Объективный - в первую очередь, внешний кризис, да еще более глубокий украинский, с известными причинами. И есть субъективный фактор, который, в первую очередь, заключается в том, что в соответствии с договоренностями Тимошенко и Путина были заключенные контракты 19 января, крайне невыгодные для Украины. Настоящие контракты являются одним из основных формальных факторов, которые втягивают НАК в долговые обязательства. Второй фактор - это неготовность, несостоятельность или нежелание украинского правительства проводить реформирование украинского газового сектора. В итоге финансовый разрыв нарастает, а не спадает».



Ни одно правительство не беспокоилось за техническое состояние украинской ГТС



Владимир Омельченко: «НАК «Нефтегаз Украины» является вообще уникальной компанией в мире. Несмотря на то, что Украина практически является монополистом по транзиту российского природного газа в Европу, возникла парадоксальная ситуация, что этот монополист почему-то всегда имеет долги.

В течение последних десяти лет, как был создан «Нефтегаз», все время ежегодные программы реконструкции и модернизации газотранспортной системы выполнялись не более чем на 40-60%. К сожалению, ни для одного правительства не было приоритетным обеспечение технического состояния ГТС в Украине, а деньги использовались на социальные мероприятия, на мероприятия, связанные с политическими целями».



Финансовые проблемы НАКа - следствие. Причина - неправильная парадигма развития



Владимир Омельченко: «По моему мнению, несмотря на то, что действительно финансовое состояние очень плохое и программы реконструкции и модернизации ГТС не выполнялись таким образом, которым это должно было быть, все-таки «Укртрансгаз» и ГТС очень мощная и имеет большой запас прочности. И в этом году, безусловно, не должно быть никаких технологических причин для того, чтобы надежно поставлять природный газ в страны Европы, а также для потребителей Украины. Основные риски я вижу в финансовой плоскости.

По моему мнению, основная проблема НАК «Нефтегаз» не финансовая. Финансовая проблема - это уже следствие неправильно выработанной парадигмы самого развития НАК «Нефтегаз Украины». Это следствие того, что сама парадигма была заложена неправильно. НАК «Нефтегаз Украины» никогда не занимался бизнесом. Это была структура по выполнению специальных функций, все финансовые потоки все время концентрировались властными структурами и перераспределялись в интересах тех или иных групп, которые в то время находились при власти».

«Все реформы, которые были основаны Брюссельской декларацией, должны выполняться. И НАК «Нефтегаз Украины» должен стать настоящей качественной, в первую очередь, управленческой и бизнесовой структурой, где отношения между менеджментом и правительством будут четко регламентированы. Тогда можно будет на что-то рассчитывать. А если будет сохраняться то состояние и качество управления, которые есть в настоящий момент, то проблемы НАК «Нефтегаз Украины» будут лишь усугубляться».



Украинское государство не может позволить себе такую «роскошь», как дефолт НАКа



Богдан Соколовский: «Я думаю, что в данной ситуации термин «дефолт» нецелесообразно использовать, хотя, конечно, ситуация критическая. Закономерным является то, что компания НАК «Нефтегаз» добивается реструктуризации своих долгов. Такие ситуации всегда усиливают настороженность, поскольку невозможность рассчитаться по своим обязательствам не добавляет рейтинга.

В результате абсолютно популистской политики руководства правительства Украины на сегодня страдает НАК, но, прежде всего, украинский имидж, а на практике это отражается в падении рейтингов на биржах».



Владимир Омельченко: «По моему мнению, украинское государство просто не может себе позволить такую роскошь - допустить дефолт самого большого предприятия в Украине. Если это произойдет, то фактически и само государство окажется в преддефолтной ситуации. Безусловно, это отразится и на кредитных рейтингах страны, и на общей макроэкономической ситуации».

«Я думаю, в любом случае украинское государство на сегодняшний день, наверное, не допустит того, чтобы это произошло». Стенограмму пресс-конференции читайте здесь Читайте также: Дефолт «Нефтегаза» равносилен дефолту всей страны - эксперт «Нефтегаз» технически готов к зиме - эксперт Реструктуризация долгов «Нефтегаза» вполне реальна - эксперты