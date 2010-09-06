Обама объявит новый план развития США

Президент Барак Обама объявит о новых способах «подтолкнуть экономику США». По предварительным данным, новый план развития инфраструктуры рассчитан на $50 млрд. инвестиций в автомобильные и железные дороги и аэропорты. Об этом сообщает «Би-би-си». На прошлой неделе министерство труда США объявило, что экономика США потеряла еще 54 000 рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 9,6% с 9,5% в июле. Президент США должен объяснить, почему за период его правления безработица выросла с 8,5% до 9,6%, пока Обама утверждает, что он сделал жизнь людей лучше. Предложения, которые вносит Обама, требуют инвестиций в течение 6 лет. Цели плана развития инфраструктуры включают: восстановление 150000 миль (241000 км) дорог, строительство и обслуживание 4000 километров железных дорог, ремонт 150 миль от взлетно-посадочной полосы, а также установку новой аэронавигационной системы. При этом план Обамы не имеет поддержки в Конгрессе, и скорее всего, его предложение будет там заблокировано.