УЗА требует от таможни объяснить задержку 24 суден с зерном

Украинская зерновая ассоциация призвала Государственную таможенную службу Украины доказать свою максимальную открытость и прозрачность при проверках деловой репутации экспортеров зерна. А именно – объяснить предпринимателям и общественности причины блокирования суден. По последним данным, без официальных объяснений в портах простаивает более 20 судов, некоторые из них – уже полтора месяца, поскольку были загружены зерном еще 28 июля. Об этом идет речь в официальном заявлении УЗА, подписанном во вторник президентом Ассоциации Владимиром Клименко. В этой связи УЗА отмечает: «Мы предлагаем Гостаможслужбе подтвердить собственное заявление о публичности и прокомментировать ситуацию по каждому из суден, наведенных в таблице». «Общее количество зерна, которое находится на этих судах, не превышает 380 тыс. тонн. То есть, никакой угрозы продовольственной безопасности Украины они не составляют», - подчеркивается в заявлении УЗА. Украинская зерновая ассоциация соглашается с прогнозами, которые делают правительство и Министерство аграрной политики Украины о возможности экспортировать в этот маркетинговый год около 15 млн тонн. Но из-за искусственного и ничем не оправданного блокирования суден ни экспортеры, ни производители неспособны воспользоваться благоприятной ценовой конъюнктурой. Украинская зерновая ассоциация также призвала Гостаможслужбу прозрачно и откровенно объяснить причины возбуждения трех уголовных дел против представителей всемирно известных зерноторговых компаний. Ведь анализы проб, на основании которых им инкриминируют обвинения, не могут быть достоверными, поскольку проводились с грубыми нарушениями технологии отбора и требований ДСТУ. «Ассоциация еще раз заверяет в своей готовности к сотрудничеству с контролерами Гостаможслужбы. Мы не против дополнительных проверок, но призываем делать их в течение суток, как того требует ДСТУ, а не 10-20 суток, как это происходит сейчас. Такая задержка суден наносит миллионные убытки зерноторговым компаниям и не содействует улучшению инвестиционному климату в Украине», - подчеркивает УЗА. «Мы также снова приглашаем представителей Гостаможслужбы принять участие в событии международного значения – в Украинском зерновом конгрессе, который состоится 6-8 октября в Киеве. 500 специалистов с 40 стран мира будут говорить о зерне. Собственный взгляд на работу зернового рынка Украины мы предлагаем высказать и представителям Гостаможслужбы. Это станет дополнительным подтверждением прозрачности и публичности в работе этого ведомства», - отмечает в своем заявлении Украинская зерновая ассоциация. Президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко