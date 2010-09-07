Бюджетники получают меньше минимальной зарплаты

Усовершенствования системы оплаты труда работников бюджетной сферы в течение 2009 года и I полугодия 2010 года не произошло,, ситуация только ухудшилась. Об этом свидетельствуют результаты анализа упорядочивания условий оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой тарифной сетки, сообщили «Главреду» в пресс-службе Счетной палаты Украины. Решения правительства привели к разрушению внедренной в бюджетной сфере тарифной системы и уравниловке в оплате труда, подчеркнули в пресс-службе. Это, в частности, решение об установлении должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда в размере, ниже определенного законом об оплате, а также бессистемная коррекция условий оплаты труда для отдельных категорий работников. Кабмин не выполнил ни одно решение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда об установлении должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС на уровне более высоком или равном минимальной заработной плате, заявили в Счетной палате. В течение 2009 года размер должностного оклада (тарифной ставки) работника I тарифного разряда составлял 545 грн, или меньше минимальной заработной платы, законодательно установленной на соответствующие периоды, на 10-26,7%. С 1 января 2010 года этот размер составлял 555 грн, с 1 апреля – 567 грн, с 1 июля – 570 грн, или почти на 36% меньше законодательно установленного размера минимальной зарплаты на соответствующие периоды. В I полугодии 2010 года в образовании среднемесячная заработная плата работников (1823 грн) была меньше на 13,6 % среднемесячной в экономике и на 24,5 % – в промышленности, в здравоохранении (1545 грн) – на 26,8 % и 36,1 %, в культуре и спорте (1955 грн) – на 7,3 % и 19,1 % соответственно. Оценивая ситуацию, председатель Счетной палаты Валентин Симоненко отметил, что аргументы Минфина по поводу отсутствия в бюджете финансового ресурса для установления размера должностного оклада работника I тарифного разряда на уровне минимальной заработной платы выглядят неубедительными, поскольку ресурсы в бюджете есть, однако они не сосредоточены на приоритетных для общества направлениях.