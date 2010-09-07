ЕС усилит контроль над бюджетами стран-членов

Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил мероприятия по усилению контроля над бюджетной политикой стран-членов, сообщает УНИАН. Согласно одобренному на сегодняшнем заседании решению, с 2011 года в ЕС вводится так называемое «Европейское полугодие», на протяжении которого Еврокомиссия и Совет ЕС будут мониторить выполнение странами-членами своих бюджетов и давать советы по улучшению бюджетной и фискальной политики. Главная цель нововведения – координация экономической политики стран-членов. Мониторинговый цикл будет начинаться ежегодно в марте, когда на основании доклада Еврокомиссии Европейский Совет будет определять основные экономические вызовы и давать стратегические советы по проведению экономической политики. Исходя из этих рекомендаций, в апреле страны - члены ЕС должны будут пересматривать свою среднесрочную бюджетную стратегию и внести коррективы в программы реформ. В июне и июле Европейский Совет и Совет министров будут давать окончательные рекомендации по вопросам бюджетной политики, которые страны-члены должны будут учитывать при разработке бюджетов на следующий год. Идея об усилении мониторинга за бюджетным процессом стран - членов ЕС получила свое развитие после того, как в начале этого года неожиданно стало известно о значительном дефиците бюджета Греции. В результате бюджетных проблем этой страны Евросоюза пришлось искать экстренные механизмы помощи для преодоления бюджетного дефицита.