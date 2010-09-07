Товарооборот Украины и РФ может достичь $50 млрд

Украинский посол в Москве Владимир Ельченко рассчитывает, что товарооборот между Россией и Украиной к концу года составит около $40 млрд, сообщает «Интерфакс-УКраина». «Товарооборот достиг докризисного уровня и может превысить его. Сейчас он уже 15 млрд, но к концу года торговля обычно активизируется, и мы можем поставить цель в 40 млрд», - сказал Ельченко во вторник на пресс-конференции в Москве. Посол также отметил, что в следующем году можно рассчитывать на уровень товарооборота примерно в $50 млрд.