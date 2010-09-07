Казначейство посчитало прибыли бюджета

Государственный бюджет Украины выполнен на 60%, при этом прибыль за восемь месяцев превысили показатели прошлого года на 22,4%. Общая сумма прибыли госбюджета Украины составила 148,162 млрд. гривен, или 58,6% (без учета собственных прибылей бюджетных учреждений и возмещение ПДВ облигациями). Согласно сообщению Госказначейства, в январе-августа в общий фонд госбюджета поступило 128,679 млрд гривен, что на 30,6% больше чем за такой же период прошлого года. Налоговые прибыли за отчетный период составили 105,376 млрд. гривен, что на 27% больше, чем за восемь месяцев прошлого года.