Тернополь получил от Кабмина 11,5 млн грн

Тернопольской области выделили из госбюджета 11,5 млн грн для завершения строительства социальных объектов области. Об этом заявил председатель облгосадминистрации Михаил Цимбалюк, сообщает УНИАН. По словам Цимбалюк, эти средства будут направлены на завершение строительства школы в Борщевском районе (4,5 млн грн), в Подволочисском районе (3 млн грн) и в Зборовском районе. Также за счет полученных денег будет модернизировать теплосеть и сеть водоснабжения райцентра Козова. «Это речь идет о тех объектах, которые мы можем завершить уже в этом году», – уточнил Цимбалюк. Вскоре, по его словам, будут определены подрядчики и намечены темпы выполнения работ. «Считаю, что к этим работам нужно привлекать местных подрядчиков, чтобы жители Тернопольской области имели рабочие места, а деньги поступили бы в местные бюджеты всех уровней. Правительство выполнило свои обязательства, теперь наша задача – качественно и своевременно выполнить эти объемы», – сказал председатель ТОГА.