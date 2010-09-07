Молдавия получит грант от ЕС на сумму до 90 миллионов евро

ЕС выделит Молдавии грант на сумму до 90 миллионов евро. Эти деньги пойдут на преодоление финансового кризиса в стране, сообщает Интерфакс . За такое решение, принятое Европарламентом на пленарной сессии в Страсбурге, проголосовало большинство депутатов (590 за, 26 против и 29 воздержавшихся). Выделенные средства помогут Кишиневу финансировать дефицит платежного баланса страны и удовлетворять потребности бюджета. В принятой резолюции было записано, что Европейская комиссия должна регулярно информировать Европарламент о том, как используются средства, и насколько соблюдаются принципы эффективности, прозрачности и отчетности. Вся сумма будет выплачена в три или четыре приема: два в 2010 году и один или два в 2011 году. Раньше Молдавии также предоставлялась помощь по линии МВФ, Всемирного банка и другим каналам.