Американские биржи упали из-за проблем в европейском финансовом секторе

Американские биржи закрылись падением во вторник из-за пессимистических ожиданий в связи с европейскими долговыми проблемами. Понижение произошло в пределах 1,03-1,15% на фоне обострившихся опасений относительно состояния европейского финансового сектора, передает Reuters. Влияние на торги на американской бирже оказало сообщение от влиятельного издания Wall Street Journal, согласно исследованию которого стресс-тесты, проведенные среди европейских банков в июле текущего года, предоставили заниженную оценку объема госдолга, находящегося на балансах кредитно-финансовых организаций.