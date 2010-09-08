Тимошенко: Тарифы на ЖКУ можно было не повышать еще 2 года

Объемы и стоимость добычи природного газа в Украине позволяют не повышать уровень жилищно-коммунальных тарифов еще, как минимум, два года. Об этом в эфире «5-го канала» заявила лидер Всеукраинского объединения «Батьківщина» Юлия Тимошенко, сообщает ее сайт. «Повышение цены на газ украинской добычи на 50% в целом по году для бюджета и для НАК «Нафтогаз Украины» составляет 4,5 миллиарда гривен. В то же время задолженность облгазов, которые собирают деньги с потребителей, и которые принадлежат сегодня близкому человеку Януковича - господину Фирташу, перед Государственным бюджетом составляет более 10 миллиардов гривень. Им этот долг простили, а для людей 4,5 миллиарда гривень наложили», - сказала Тимошенко. По ее словам, если бы облгазам не простили долг, то людям два года можно было бы не повышать цену на газ. Тимошенко также опровергла обвинения в ее адрес в том, что действующее правительство, повышая тарифы, выполняет обязательства предыдущего правительства. «Меморандум, который подписывало наше правительство выполнен, и именно поэтому мы получили транш. Азаров подписывал свой документ, который ничего общего не имеет с тем Меморандумом, который подписывало наше правительство», - заявила лидер партии.