Азаров: Тарифы на ЖКУ подниматься не будут

Премьер Николай Азаров назвал безосновательными спекуляциями заявления о росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом он заявил, открывая заседание Кабмина, сообщает «Украинская правда». «Согласно действующему законодательству, полномочия местных советов по установлению тарифов на жилищно-коммунальные услуги сейчас переданы единому регулятору - Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг», - сказал премьер. «До ее создания, а сейчас такая работа ведется, эти функции выполняет Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. На сегодня эта комиссия приняла только одно решение - о стоимости газа», - отметил Азаров. «Поэтому любые спекуляции относительно роста стоимости жилищно-коммунальных услуг не имеют под собой сейчас никаких оснований. Подчеркиваю - это не что иное, как попытки безответственных политиков в очередной раз будоражить общество, подрывать стабильность государства», - заявил он.