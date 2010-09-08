Ярославский: Если будут аэропорты, найдутся и авиакомпании

Генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский обещает закончить взлетную полосу Харьковского аэропорта в этому году. Об этом он рассказал в интервью «Известиям в Украине». «Мы говорим: прилетайте, прилетайте. А куда? В Лондон или Вену, а потом с пересадками в Киев, а потом пересаживайтесь и летите в Харьков или Донецк? Люди так не хотят. Им удобнее сесть в Лондоне и встать в Харькове, Донецке, Днепропетровске», - сказал Ярославский. «Если будет куда прилетать, найдутся компании, которые приведут свои самолеты», - отметил он. Говоря о подготовке к Евро-2012, инвестор рассказал о планах развития Харьковского международного аэропорта. По его словам, взлетную полосу нового терминала закончат уже в этом году. «28 августа мы сдали терминал аэропорта. До конца года при финансовой поддержке государства, наверное, закончим взлетную полосу. В следующем году, думаю, ее полностью сдадим. Стадион сдан, и сейчас полным ходом идет строительство пятизвездочной гостиницы», - сказал Ярославский. По словам бизнесмена, потенциальный пассажиропоток в Харькове составляет 4,8 млн. человек. «Это Сумская, Белгородская, Полтавская и часть Запорожской области. Эти люди с удовольствием поехали бы в Харьков вместо того, чтобы лишние 300 километров ехать до Киева», - сообщил меценат.