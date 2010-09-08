Власть побила рекорд августовской инфляции - Соболев

В августе потребительские цены возросли на 1,2% (по данным Госкомстата). Такой значительной для последнего месяца лета инфляции не было в Украине уже 14 лет, а в течение последних десяти лет в августе цены вообще не росли. Об этом заявил премьер оппозиционного правительства, член фракции «БЮТ - Батькивщина» Сергей Соболев, сообщили «Главреду» в пресс-службе БЮТ. «Этот месяц традиционно характеризовался отсутствием инфляции, или даже дефляцией - то есть снижением потребительских цен. Ведь в августе овощи, фрукты и другие продукты питания обычно дешевеют», - отметил он. «Вместо этого при правлении команды Януковича сельскохозяйственная продукция и продукты питания в августе в основном подорожали», - сказал Соболев. Он прогнозирует, что в сентябре продовольственная составляющая общей инфляции возрастет еще больше. «И это не удивляет – ввиду того, что правительство Азарова фактически лишило крестьян, производителей сельхозпродукции, финансовой поддержки государства. Сегодня люди почувствовали первые последствия такой правительственной политики, равно как и масштабной эмиссии, то есть печатания пустых денег, от которой мы предостерегали власть еще в апреле месяце», - сказал он. Еще одним фактором невиданно мощной августовской инфляции Соболев назвал увеличение на 50% цен на газ для населения. «Газ подорожал не только для населения, но и для жилищно-коммунального хозяйства», - отметил он.