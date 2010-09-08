Правительство вернется к госконтролю за качеством товаров

Правительство намерено возобновить государственную программу проведения независимой экспертизы качества товаров. Об этом премьер-министр Николай Азаров заявил сегодня во время заседания Кабмина, сообщает пресс-служба Секретариата КМУ. Премьер считает, что ситуацию с качеством товаров и услуг необходимо радикально менять. «Мы создадим систему мер по предупреждению ситуаций, когда на полки магазинов попадает некачественный и опасный товар. Речь идет о здоровье нации, и поэтому никаких компромиссов в этом вопросе не будет», - сказал Азаров. Глава правительства подчеркнул, что подобную госпрограмму «заблокировало предыдущее правительство, создав ситуацию, когда нечестные делки беспрепятственно фальсифицировали продукты питания, нефтепродукты и другие товары». О создании проекта программы или нормативных актов о работе экспертизы пока не сообщается.