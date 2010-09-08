Заявления о субсидиях будут рассматривать дважды

Органы социальной защиты будет рассматривать вопрос о предоставлении субсидий на отопление дважды: сразу при подаче заявки в августе-сентябре, и повторно во второй половине осени, когда население получит первые платежки. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства, сообщил министр труда и соцполитики Василий Надрага. «В отопительный период, после того как к стоимости коммунальных услуг добавятся размеры оплаты за отопление, - управлениями соцзащиты будут еще раз рассмотрены ранее представленные документы и приняты решения относительно назначения субсидий», - отметил министр. Он также отметил, что правительство поручило урегулировать проблемные вопросы, связанные с назначением субсидий лицам, которые не являются собственниками жилья и лицевых счетов. «Будет урегулирован вопрос назначения субсидий гражданам преклонного возраста, которые проживают сами, а за коммунальные услуги платят по счетам, открытым на владельцев жилья, например, детей», - подчеркнул Василий Надрага.