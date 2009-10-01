2 октября в «Главреде» состоялась пресс-конференция руководителя Центра энергетических исследований Константина Бородина на тему: «Спасение НАК «Нафтогаз Украины»: начало конца украинской экономики или ее возрождения?»





Константин Бородин: Мне достаточно сложно строить свои оценки происходящего, не имея возможности быть в центре событий и понимать, что происходит на самом деле. Но все же я попытаюсь.

Фактически 1 октября произошел дефолт НАК «Нафтогаз Украины», произошел факт срыва выплаты обязательств «Нафтогаза Украины» по еврооблигациям компании. На сегодняшний день вопрос заключается только в том, будет ли этот дефолт официально объявлен кредиторами компании, то есть держателями еврооблигаций.

В соответствии с условиями кредитного договора на выпуск еврооблигаций с банком андеррайтером, у «Нафтогаза Украины» есть пять рабочих дней для того, чтобы уладить технические проблемы с выплатой этих средств. По договору эти пять дней необходимы на случай, если у «Нафтогаза Украины» будут существовать какие-то проблемы с конвертацией валюты, проблемы с украинской банковской системой. Эти пять дней заложены для устранения возможных сложностей. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что у «Нафтогаза Украины» этих денег фактически нет.

Через пять рабочих дней, то есть 7 октября, кредиторы должны принять решение о том, будут ли они объявлять дефолт компании. В случае если дефолт будет объявлен, это вызовет так называемый кросс-дефолт, то есть одновременное предъявление к погашению всех обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед иностранными банками. Вместе с еврооблигациями сумма кредитов НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день составляет около двух миллиардов долларов.

Таким образом, по той причине, что правительство и «Нафтогаз Украины» не смогли изыскать 500 миллионов долларов для своевременного погашения облигаций, «Нафтогазу могут быть одномоментно предъявлены требования на два миллиарда долларов, что, безусловно, приведет к банкротству компании.

Не могу не остановиться на тех сообщениях НАК «Нафтогаз Украины», которые мы слышали вчера из Лондона в ходе переговоров с держателями еврооблигаций. Насколько мне известно, ситуация далеко не так радужна, как пытаются рассказать в «Нафтогазе Украины». Насколько мне известно, значительная часть кредиторов, то есть более 25% кредиторов, требуют одномоментного погашения значительной части долга – от 100 до 200 миллионов долларов. На банковском языке это называется down payment. Условием реструктуризации со стороны этой части кредиторов является выплата из пятисот миллионов до двухсот миллионов долларов сразу. Так же очевидно, что у «Нафтогаза Украины» этих денег нет. Это текущая ситуация.

Если мы немного отдалимся от текущего момента и посмотрим, как «Нафтогаз Украины» пришел к этой ситуации, то, наверное, надо вспомнить, в каких условиях, по каким причинам и для чего выпускались эти еврооблигации в 2004 году. В 2004 году закончился период очистки финансового баланса «Нафтогаза Украины». В начале 2004 года, если я не ошибаюсь, в феврале месяце, были полностью погашены деньгами все обязательства и все долги Украины перед Туркменией в сумме около 360 миллионов долларов. В августе 2004 года была полностью урегулирована задолженность перед Российской Федерацией, перед акционерным обществом «Газпром» в сумме 1,430 миллиарда долларов. К моменту выпуска еврооблигаций компания подошла с нулевым балансом, не имея ни копейки, ни цента задолженности перед иностранными контрагентами, кредиторами, банками и т.д.

За несколько лет до этого «Нафтогаз» начал строить свою кредитную историю. Скажу, как участник тех событий, - в 2002 году «Нафтогаз» впервые начал привлекать небольшие двухсторонние иностранные кредиты. В частности, первый кредит в 30 миллионов долларов был привлечен у «Вестдойче ландесбанк», за ним последодвали другие. Это дало возможность компании построить кредитную историю.

Таким образом, с нулевым балансом и отстроенной кредитной историей в сентябре 2004 года компания подошла к выпуску еврооблигаций. Еврооблигации, по моему мнению, являются более привлекательным механизмом привлечения западного финансирования, поскольку не предусматривают залога, не предусматривают других обязательств. Как мы знаем, облигации «Нафтогаза Украины» являются бланковыми, то есть беззалоговыми. Процентная ставка по еврооблигациям была на тот момент достаточно привлекательной. Она составляет 8,125%, и на тот момент была в нижнем диапазоне всех финансовых инструментов, привлекавшихся либо правительством Украины, либо другими квазисуверенами Украины.

Для чего планировалось расходовать средства еврооблигаций? Для чего они были израсходованы? В тот момент, осенью 2004 года, государство и «Нафтогаз Украины» вернули себе контроль над Кременчуцким НПЗ, над ЗАО «Укртатнафта». Поскольку предприятие было получено в достаточно тяжелом положении, без оборотных средств, порядка 300 миллионов долларов были использованы в качестве кредита, предоставленного ЗАО «Укртатнафта» на пополнение оборотных средств, что дало возможность предприятию закупать нефть за собственные средства, перерабатывать и играть весомую роль на рынке нефтепродуктов Украины. В тот период такой чехарды цен, которую мы наблюдаем сегодня, не было.

Еще 200 миллионов долларов было использовано на закупку газу, закачку в подземные хранилища Украины для использования, продажи потребителям в течение предстоящего отопительного периода. Все эти средства были в первом полугодии 2005 года извлечены тогдашним руководством НАК «Нафтогаз Украины», непосредственно господином Ивченко, и каким-то образом потрачены, возможно, с целью пополнения бюджета, возможно, каким-то другим способом.

Затем, начиная с мая 2005 года, «Нафтогаз» стал на тот путь заимствования, на котором он находится сегодня. В течение 2005 года при премьере Тимошенко, затем премьер-министре Еханурове «Нафтогаз Украины» привлек порядка миллиарда долларов западных кредитов в один год. В том числе 600 миллионов долларов «Дойче банк», 220 миллионов долларов банк «Депфа» (Кипр) и последний двухсотмиллионный кредит был привлечен от лондонского «Стандарт-банка».

В течение следующего 2006 года был привлечен еще один кредит швейцарского банка Credit Suisse. Затем в 2007 году западные кредиты не привлекались в принципе. В 2008 году Тимошенко начала ралли привлечения кредитов государственных банков. С декабря прошлого года и по сегодняшний день в долларовом эквиваленте суммарное заимствование «Нафтогаза Украины» у государственных банков превысили четыре миллиарда долларов. Для сравнения: вся задолженность, накопленная за 2004-2007 годы перед западными банками, составляет всего 2 миллиарда долларов.

Таким образом, сегодня мы имеем компанию, баланс которой обременен заимствованиями на сумму свыше шести миллиардов долларов. А еврооблигации являются просто самым старым заимствованием, срок погашения которого уже истек. Поэтому проблема на сегодняшний день связана непосредственно с еврооблигациями.



Телеканал ESG: Можно ли спрогнозировать, как будут погашаться эти 6 миллиардов, если по большому счету «Нафтогаз» не может расплатиться даже за еврооблигации.



Константин Бородин: По уму, следовало бы начать переговоры с кредиторами в мае-июне текущего года, а не заявлять, как это делало правительство, еще в июле-начале августа о том, что эти облигации будут погашены из третьего транша средств МВФ.

Следовало в мае-июне начать переговоры. В случае если эти переговоры проходили бы не совсем успешно, следовало бы привлечь рефинансирование, т.е. взять другой кредит, из средств которого погасить нынешний.

Давайте посмотрим на финансовую картину в мире. На сегодняшний день Libor составляет 0,5%. Самая лучшая ставка, по которой традиционно привлекался «Нафтогаз», составляет Libor + 3,5%, самая плохая - Libor + 4,3%. Даже в условиях финансового кризиса «Нафтогаз Украины» мог привлечь те же средства в виде нового кредита под ставку Libor + 5%. Это максимально. Суммарная кредитная ставка для «Нафтогаза» составила бы 5,5%. То, о чем сегодня говорит «Нафтогаз» и правительство с держателями еврооблигаций, - предложение Украины, не факт, что оно будет поддержано, – это 9,5%, фиксированная ставка. Мы имеем удорожание на 4% в год. В пересчете на сумму заимствований «Нафтогаза Украины» оставшихся или подлежащих к выплате в ближайшее время 1,7 миллиардов долларов, - это удорожание в районе 200 миллионов долларов в течение пятилетнего срока. Из-за некомпетентности только по евробондам и по другим кредитам, которые придется реструктуризировать, Украина переплатит 200 миллионов долларов.

Кроме того, сами предложения Украины о реструктуризации в том виде, в котором они озвучены представителями «Нафтогаза» и представителями Минфина, - предоставление на корпоративные облигации суверенных гарантий в гарантии правительства, гарантии государства и каждого гражданина с одновременным увеличением процентной ставки с 8,125% до 9,5% - это уникальный случай. Потому что когда происходит одновременно и предоставление гарантий, и увеличение кредитной ставки, это не соответствует ни европейской, ни мировой финансовой практике. Предоставление гарантий позволило бы «Нафтогазу» оставить процентную ставку на старом уровне – 8, 125%. Это скажет любой банкир.

Так следовало действовать. А то, как будет действовать нынешнее правительство и нынешнее руководство «Нафтогаза», сложно прогнозировать с точки зрения логики.

Давайте разложим эти шесть миллиардов на компоненты. Из них свыше четырех миллиардов это долги, по сути, это прокачка эмиссионных денег Нацбанка через Ощадбанк, Укрэксимбанк и другие государственные банки. Четыре миллиарда - это внутренний долг, за который заплатил каждый украинец девальвацией гривны, инфляцией в нашей стране. Оставшиеся два миллиарда долгов западным банкам, в случае если 7 октября будет объявлен дефолт, будут предъявлены к одномоментному погашению. Вариантов у Украины достаточно мало: или дефолт «Нафтогаза», или срочно изыскать эти два миллиарда - из средств Нацбанка, из каких-то других средств. Возможно, путем переговоров с МВФ и выплата этих денег кредиторам. Если эти деньги не будут выплачены, это будет дефолт страны. У нас начнут арестовывать собственность за рубежом, начнут арестовывать самолеты, наша страна попадет в разряд изгоев.



Я хотел бы сказать еще несколько слов. 7 октября – не первое критическое событие в новейшей истории «Нафтогаза Украины». Это не единственное ключевое событие, которое мы ждем. Еще одно важное событие – перечисление очередной суммы за газ, потребленный в сентябре акционерному обществу «Газпром». Общая сумма - порядка 400 миллионов долларов

По состоянию на вчерашний день НАК традиционно не располагает необходимой суммой для выплаты этих средств. На сегодняшний день обсуждается вопрос о привлечении кредита в сумме около 300 миллионов долларов у дочернего банка одного из российских банков, которые представлены на территории Украины. Это практически день в день наложение двух факторов – необходимости принятия решения владельцами еврооблигаций и практически в тот же день необходимость погашения 400 миллионов долларов акционерному обществу «Газпром» может сыграть в истории «Нафтогаза» роковую роль, поскольку одномоментно изыскать 400 миллионов долларов для «Газпрома» и 150-200 миллионов долларов по еврооблигациям «Нафтогазу» будет крайне сложно.

Для «Нафтогаза» и для правительства очень важно подготовиться и иметь эти деньги в наличии. Иначе ситуация для Украины как государства может приобрести совершенно неуправляемый характер.