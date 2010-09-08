В Крыму в 400 раз умудрились занизить штраф за самострой

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту занижения более чем в 400 раз штрафа за самовольное возведение климатопавильонов в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, пишет УНИАН. Подозреваемыми по делу, возбужденному по статьям «злоупотребление служебным положением» и «должностной подлог» Уголовного кодекса Украины, являются должностные лица частной фирмы и чиновники Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля. «Первые занизили стоимость самовольно возведенных климатопавильонов, а вторые согласились, что на две трети готовые три строения в семь этажей оцениваются в 24 тыс. грн, в то время как, согласно экспертным данным, самострои потянули на 11 млн грн. Таким образом в 400 раз был незаконно занижен штраф за самовольное строительство, который согласно закону должен составлять 50% стоимости выполненных работ», - отметили прокуратуре Крыма. Ведется следствие. Напомним, комиссия правительства Крыма в июле выявила на территории Ялтинского, Алуштинского и Судакского регионов 32 участка, самовольно занятых гражданами для ведения строительства жилых домов.