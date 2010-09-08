Украина усиленно ищет партнеров для освоения морских шельфов

Украина предложила принять участие в проектах освоения месторождений ведущим компаниям мира. Об этом сегодня заявил министр топлива и энергетики Юрий Бойко, сообщили «Главреду» в пресс-службе Минтопэнерго. «Основные запасы газа в стране находятся на шельфе Черного и Азовского морей. Мы в настоящий момент очень быстро идем вперед по привлечению партнеров по разработке месторождений», - сообщил министр. Бойко отметил, что добыча углеводородов на морском шельфе нуждается в значительных финансовых инвестициях, поэтому Украине одной не справиться с этой задачей. «Это очень затратные и рискованные проекты. Поэтому мы будем привлекать ведущие компании мира, и мы это уже делаем», - отметил министр. Он убежден в перспективе роста объемов газа собственной добычи на морском шельфе и его позитивного влияния на энергетическую безопасность государства. «Если мы освоим все месторождения, какие мы предложили нашим партнерам, то это будет существенное увеличение собственной добычи газа, существенное повышение нашей энергетической безопасности», - заявил Бойко. Напомним, накануне визита Президента Украины в Китай, Юрий Бойко заявил, что Украина планирует купить у КНР буровую платформу для добычи углеводородов на шельфе Черного моря.