Немцы жалуются на маленькие зарплаты

Зарплаты в частном секторе немецкой экономики в последнее десятилетие были значительно ниже, чем в странах ЕС. Об этом сообщило сегодня Федеральное бюро статистики, передает «Немецкая волна». Цифры показали, что заработная плата в частном секторе в Германии увеличилась в среднем на 21,8% с начала 2000 года по первый квартал 2010 года. Этот же показатель по ЕС в целом показал рост более 35,5%. Средний рост в странах с евровалютой составлял 29,5%. В то же время, отмечает издание, новые члены ЕС - страны Восточной Екропы - показали наибольший рост. Чистый доход рабочего в Румынии вырос за десятилетие на 559,3%, в Латвии - на 217,2%, в Болгарии - на 174,8%. Низкий рост заработной платы в государственном секторе Германии сопровождалось столь же низким ростом других выплат работодателей наемным рабочим. В Германии, где эти расходы включают также социальное страхование и пенсионные взносы, прибавка составила 9,3% по сравнению с 38,5% в ЕС и 32,7% для еврозоны.