113 тыс. фирм Германии находятся на грани банкротства

В Германии примерно 113 тыс. фирм угрожает банкротство. В текущем году резко возросло число случаев неплатежеспособности и частных лиц - их количество составило почти 54 тыс. человек. Об этом сообщает «Немецкая волна». Число обанкротившихся фирм в Германии в первом полугодии 2010 года возросло на 2% по сравнению с тем же периодом 2009 года. Их количество составило почти 16,5 тысячи. Осложнений ожидают, если вновь забуксует экспорт - мотор немецкой экономики. В связи с этим в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где экономика особенно сильно зависит от экспорта, число банкротств за первые шесть месяцев текущего года возросло сразу на 13% и затронуло почти 5900 фирм. Об этом сообщило земельное статистическое ведомство в Дюссельдорфе. В целом же ожидается, что в 2010 году число банкротств в ФРГ увеличится с 34 до 36 тысяч.