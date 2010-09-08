В Украину возвращается инфляция

В августе, после четырех дефляционных месяцев, на потребительском рынке наблюдался рост цен, который составил 1,2%. Как сообщили «Главреду» в пресс-службе Минэкономики, рост потребительских цен, в первую очередь, был вызван внутренними факторами - повышением тарифов на природный газ, который используется для потребностей населения, что, соответственно, в целом и сформировало общий индекс в разделе «Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» (109,6%). Вместе с тем дефляционная динамика продолжала наблюдаться в группе «Продукты питания», цены на которые снизились на 0,1%. Такая динамика вызвана преимущественно сезонным падением цен на овощную продукцию (на 11,1%) и фрукты (на 4,2%) из-за роста предложений сельскохозяйственной продукции. Как отметили в Минэкономики, цены на лук снизились на 33,4%, свеклу - на 25,3%, перец - на 25,1%, помидоры - на 23,8%, морковь - на 21,5%, картофель - на 14,7%, кабачки, баклажаны, тыквы - на 12,6%. Фрукты подешевели из-за снижения цен на виноград - на 18,2%, яблоки - на 11,3%, косточковые - на 7,3%, а также на арбузы и дыни - на 15,7%. В то же время наблюдался рост цен на хлеб и хлебопродукты (на 2,4) из-за повышения цен на пшеницу на мировом рынке в связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением спроса со стороны населения на некоторые крупы, в частности, крупы гречневые (17,2%), что увеличило инфляционные ожидания. На рынке гречневой крупы стремительный рост цены сформировался под воздействием информации относительно сокращения производства из-за уменьшения площадей посева (в 2008 году - 301,9 тыс. га, в 2009 году - 273,4 тыс. га и в 2010 году оценка площади к сборам - 213 тыс. га), что предопределенно убыточностью производства и соответственно снижением предложений (в 2008 году валовой сбор составлял 240,6 тыс. тонн, в 2009 году - 188,6 тыс. тонн, в 2010 году ожидается меньшие объемы производства сравнительно с предыдущими годами), которое предусматривается компенсировать в текущем году путем насыщения рынка за счет запасов и других источников. Также наблюдалось здорожчання молочной продукции через рост отпускных цен в условиях сокращения предложения и действия аномально высоких температур (цены на молоко повысились - на 4,2%, кисломолочную продукцию - на 2%, сыры - на 1,4%). Возобновился рост цен на яйца (на 0,2% против удешевления на 8,7% в июле). На рынке горюче-смазочных материалов имело место незначительное повышение цен (в августе - на 0,1% против снижения на 1,8% в июле и 1,9% в июне), которое было обусловлено как колебанием мировых цен на нефть, которое наблюдалось в течение последних месяцев, так и повышением спроса во время сбора сельскохозяйственных культур. Следовательно, в целом за счет повышения цен (тарифов) на жилищно-коммунальные услуги было сформировано 91,7% общего уровня инфляции, то есть изменение цен на все другие товары и услуги обеспечило лишь 8,3% рост ИСЦ. Как и в предыдущие месяцы, антиинфляционное влияние на динамику цен в августе имели такие факторы, как рост предложения товаров и ревальвационные тенденции на валютном рынке.