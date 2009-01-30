«Газовая война» в Донецке продолжается?

Однако эти радужные настроения пока что совершенно не коснулись Донецкой области: шахтерский край по-прежнему живет в условиях "военных действий" и до сих пор не знает, чем для него закончится недавнее газовое противостояние между Украиной и Россией.



Как сокращался газ



Особые трудности в сфере потребления газа испытывает донецкая промышленность. Власти Донбасса сегодня в один голос утверждают, что подача газа на предприятия региона восстановлена полностью, однако сами предприятия пока что далеки от оптимизма.



Поставки природного газа в Донецкую область с начала года упали вдвое: если в 2008 году в регион поступало 47 млн. кубов каждые сутки (из них 17 млн. направлялись предприятиям ЖКХ, а 30 млн. использовали промышленники), то в январе в регион ежесуточно поступал лишь 21 млн. кубометров, причем на предприятия промышленности уходило лишь 6,7-6,8 млн. кубов газа.



Еще неделю назад большинству промышленных предприятий Донбасса приходилось работать лишь на 50-60% своих мощностей. В начале января власти области дали распоряжение основным промышленникам ужесточить расходы газа на производстве, из-за чего многим предприятиям пришлось сократить потребление минимум в два раза. Как результат - некоторые производства просто не выдержали и остановились.



Первым на сокращение объемов поставок голубого топлива пошел Донецкий металлургический завод, который сократил потребление на 60%. В итоге, по результатам 2008 г. количество произведенного чугуна на ДМЗ сократилось на 19,7% (до 925 тыс. т), производство стали - на 15,9% (до 870 тыс. т,), а годовой прокат уменьшился на 15% (до 637 тыс. т). Аналогично дело обстояло и на севере области - скажем, в г. Краматорске уже к середине января давление газа упало до критической отметки, а внутренних резервов топлива у предприятий не оказалось. В результате крупнейший потребитель газа на севере области - завод "Энергомашспецсталь" был вынужден на 50% сократить потребление (с 7000 кубометров в час до 3100 кубометров), а в "Крамтеплоэнерго" потребление голубого топлива снизилось с 18 тыс. кубометров в час до 11 тыс.



На юге области ситуация была чуть стабильнее, однако надежд на светлое будущее тоже не давала: еще до Нового года крупнейший металлургический гигант региона - Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича начал работать лишь на 50% своих мощностей, и ряд своих производств попросту остановил как нерентабельные. "Мы работали в пределах того лимита, который нам был выделен: порядка 47 тыс. куб. м в час. В докризисные времена это было в два раза больше", - вспоминает представитель пресс-службы ММК Олег Каратыгин.



Впрочем, хуже всех в ходе "газовой войны" пришлось химикам. Например, для ОАО "Концерн Стирол" (г. Горловка Донецкой обл.) проблема с газом является ключевой, поскольку голубое топливо для него - это основное сырье. В итоге, если еще в ноябре 2008 г. предприятие потребляло примерно 240 тыс. кубометров газа в час, то уже в начале 2009 года эти объемы составили лишь 105 тыс. кубометров, а к середине января упали до… 22-28 тыс. кубометров. Этих объемов хватало лишь на то, чтобы, по словам председателя правления «Стирола» Сергея Павлючука, "не угробить хотя бы то, что было", и буквально за один день на предприятии полностью остановилось производство аммиачной селитры: "Фактически остановка для химиков производилась мгновенно, это катастрофа", - отмечает Павлючук.



Цена вопроса



Ситуация должна была исправиться 22 января. Именно в тот день поставки голубого топлива на промышленные предприятия Украины должны были возобновиться в полную силу. Донецкие же промышленники, по словам замглавы Донецкой облгосадминистрации, курирующего в области промышленные вопросы, Александра Хохотвы, начали получать газ к 12.00 23 января.



"Схема обеспечения предприятий Донецкой области газом восстановлена в обычном режиме. На входе в Донецкую область давление сейчас то, которое было до остановки газотранспортной системы Украины и перевода ее на работу в реверсном режиме", - еще в минувший четверг отчитался перед журналистами Хохотва. По его данным, предприятия, которые вынуждены были приостановить свою работу в связи с ограничением поставок газа, уже восстановили свои былые мощности или, в крайнем случае, восстановят их со дня на день.



Однако на практике получилось совсем не так, как хотелось. "Наше предприятие еще не восстановило работу", - ответили Хохотве в среду в ОАО "Концерн Стирол". По словам главного менеджера сектора коммуникаций предприятия Владимира Карпия, невзирая на то, что с 22 января на промышленные объекты Донецкой области была восстановлена подача газа в обычном аверсном режиме, мощности ОАО "Конецрн Стирол" в настоящее время потребляют природный газ в объемах, значительно меньших по сравнению с декабрем минувшего года. Так, согласно данным Сергея Павлючука, по состоянию на 26 января предприятие потребляло 80 тыс. кубометров газа в час, что составляет лишь 33% от необходимого уровня. Аналогично дело обстоит на юге области: все тот же ММК Ильича ежечасно потребляет лишь 70 тыс. кубометров голубого топлива, что равняется примерно 50% от нормы.



По словам руководителей предприятий, сложившаяся ситуация объясняется прежде всего тем, что до сегодняшнего дня промышленники так и не получили четкого ответа на простой вопрос: какой же все-таки будет для них цена на газ? Эта неопределенность лишает производителей возможности объективного подсчета себестоимости продукции, и, следовательно, заставляет их быть осторожными в возобновлении производства, поскольку прогнозируемые цены могут оказаться для них неподъемными уже в первом квартале текущего года. "Цена на газ сегодня фактически продекларирована только российской стороной в лице Миллера, который четко заявил: 360 долларов на границе с Украиной, - поясняет Александр Хохотва. - Дальше цена на газ как-то размыта, и никто не может сказать, какая она будет у нас сегодня на предприятиях. Формулу подсчета цены газа даже не знает министр топлива и энергетики. Да и премьер-министр как-то нечетко об этом говорит. Наверное, надо дать предприятиям время посчитать, узнать реальную цену стоимости газ и понять, выгодно ли экономически работать тому же "Стиролу" при такой цене на газ… Такое ощущение, что переговоры вела одна команда, а приехала докладывать – другая. Никто не может сказать формулу цены. Никто ж правды не говорит!" - кипятится замгубернатора.



"Если цена будет 360 долларов, как это декларируется, это для нас неподъемно. Сейчас, конечно, декларируется еще цена 228 долларов, но это средняя цена по году, с оговоркой, что в первом квартале мы будем вынуждены платить именно 360. И если она будет такой, то производство азотных удобрений и аммиака для украинских производителей будет невыгодно", - поясняет Сергей Павлючук.



На ММК им. Ильича высказывают те же соображения. "Пока что толком не понятна цена для промышленности - получается что-то в районе 300 долларов. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Но, в любом случае, это для нас очень высокая цена, просто непомерная. Будем надеяться, что сохранится курс доллара: если не будет его резкого падения, то, в принципе, как говорит наш генеральный директор Владимир Бойко, прорвемся", - отмечает Олег Каратыгин.



Впрочем, по его словам, металлурги из-за газовых проблем должны пострадать меньше, чем химики: эксперты утверждают, что положение металлургической отрасли зависит прежде всего от количества заказов и от цен на металлопродукцию - если продукция будет рентабельна, а заказы будут регулярными, то высокие цены на газ предприятия с грехом пополам переживут. "Сейчас есть тенденция некоторого роста цен, и я думаю, что если вырастет цена на газ, то все металлопроизводители будут потихоньку поднимать цены. Другого выхода у нас нет", - отмечают на комбинате. Однако, с другой стороны, сейчас на металлургическом рынке тоже не все гладко: по словам "ильичевцев", покупатели сегодня предлагают настолько низкую цену, что производство продукции становится нерентабельным.



В целом же, наиболее выгодной для себя металлурги все равно называют старую цену на газ. "Не надо было разрушать те договоренности, которые были до 2010 года, которые еще при Кучме были заключены, тогда все было бы замечательно. Если бы все осталось на прежнем уровне, было бы гораздо лучше", - говорит Олег Каратыгин.



А вот химическая же отрасль даже согласна на подорожание, лишь бы оно было в рамках разумного. "280 - на границе, это мы еще "проглотим". Больше - нет. Но это при тех ценах на карбомид и селитру, которые сейчас существуют", - говорит глава правления "Стирола".



Есть также еще один вариант стоимости голубого топлива - так называемая "усредненная" цена на газ для промышленных предприятий, однако, по мнению руководства Донецкой области, она далеко не для всех промышленников будет выгодна: "Те предприятия, которые работают, и у них сырье - газ, они, конечно, заинтересованы в усредненной цене. Те же предприятия, которые используют, как теплоэлектростанции, газ по минимуму, наверное, их тоже это устроит, но трудно сказать, насколько", - заявил А.Хохотва.



"Все очень плохо"



Пока суд да дело, ситуация в промышленной сфере Донбасса обстоит из рук вон плохо. Проблемы с газом тут же сказались на объемах производства донецких промышленников, которые на одном только "Стироле" по сравнению с прошлым годом упали… в 10 раз. При этом, по словам руководства предприятия, это грозит катастрофой не только самому концерну, но и бюджету области и, как следствие, государственному бюджету. "Мы в январе прошлого года произвели продукции на 400 млн. грн. В этом январе - 40 млн. Падение производства - почти в 10 раз. Соответственно отчисления в бюджет у нас были 370 млн. грн. и 700 млн. долларов в прошлом году, а сейчас, в январе, мы всего лишь 5-6 млн. грн. в бюджет будем отчислять. Это катастрофа для нашего государства. Я был у губернатора на прошлой неделе - 60% наполняемость статьи Пенсионного Фонда. Все очень плохо", - говорит Сергей Павлючук.



У металлургов тоже проблемы: на ММК Ильича, например, объемы производства упали вдвое. "Мы сейчас производим около 9,5 тыс. тонн чугуна в сутки и около 10 тыс. тонн стали в сутки. В феврале мы также намерены сохранить такие объемы, хотя это намного меньше, чем прежде, - в хорошие времена мы производили 18-20 тыс. тонн стали в сутки и 15-16 тыс. тонн чугуна", - жалуется Олег Каратыгин.



Еще одно последствие сложившейся ситуации - сугубо социальное. Из-за падения объемов производства и простаивания предприятий их руководству пришлось сократить немалое количество работников. И наиболее сильная волна сокращений прокатилась именно по предприятиям химической отрасли. "Да, у нас были сокращения работников, - признается глава правления ОАО "Концерн Стирол". - Правда, сокращения коснулись только подрядных организаций - тех, которые у нас работали на инвестиционных проектах. В итоге из 3 тысяч мы сократили до 400 человек. Естественно, были сокращения и с зарплатой - оклады мы, конечно, не сокращали, но убрали доплаты и надбавки, и в итоге зарплата уменьшилась приблизительно на 30%", - говорит он.



С другой стороны, на ММК им. Ильича увольнения работников постарались избежать. Предприятие, возглавляемое экс-социалистом Владимиром Бойко, всегда гордившимся, что ему удалось создать на своем предприятии "маленький социализм", сделало все возможное, чтобы не сокращать сотрудников, хотя при этом, безусловно, зарплаты урезать пришлось. "Мы никого не сократили из сотрудников, у нас все выходят на работу. Владимир Семенович (Бойко - "Главред") всегда утверждал, что сохранить коллектив надо в любых условиях", - отмечает Олег Каратыгин. "Сокращений у нас не было и не предвидится. Мы поставили своей целью социально защитить людей, и сегодня, несмотря на сложности, наш месячный фонд оплаты труда свыше 21 млн. долларов", - говорят в профсоюзе работников комбината.



Между тем, увольнение работников - это далеко не единственная социальная беда, которая угрожает Донецкой области: от "газовой войны" могут пострадать и рядовые донбассовцы. Власти региона уже прогнозируют, что в ближайшее время в Донбассе "взлетят" цены на голубое топливо, причем повышение может быть осуществлено задним числом. "Вы знаете, у нас в стране, в общем-то, что хочешь можно ожидать", - говорит Хохотва. По его словам, даже несмотря на ограничение поставок, предприятия ТКЭ Донецкой области потребляли газ неограниченно, и теперь придется подсчитать, сколько они должны будут за него заплатить. А тем временем НКРЕ уже заявила о том, что с февраля текущего года цена на газ возрастет на 25%, а затем аналогичное подорожание произойдет еще и в мае.



Правда, при этом практика показывает, что дончане пока что подорожания не боятся: жители еще не газифицированных населенных пунктов продолжают настаивать на проведении газа в их дома. "Это, наверное, наиболее комфортный вид топлива: не надо забрасывать уголь в печку, включил - и готово. Но будет ли это по карману нашему населению, сложно говорить, потому что бюджет области, который мы закладываем на следующий год, предполагает снижение зарплаты до среднего уровня декабря 2007 года, в связи с тем, что уменьшаются уровни объемов производства и снижаются объемы финансирования из бюджета", - говорит замгубернатора. Правда, несмотря на все это, пока что оплата за использованный населением газ, по итогам декабря 2008 года, в области составляет лишь 45-55%.



Как бы там ни было, Донбасс, невзирая на все проблемы, пока что не намерен полностью отказываться от газа - это невыгодно ни предприятиям, ни простым гражданам. По словам специалистов, голубое топливо для промышленности - идеальное сырье. И, в частности, для химической промышленности альтернатив газу сегодня нет - на "Стироле" подчеркивают, что для них газ - это не просто топливо, но и основное сырье, на основе которого и производится основная продукция.



С другой стороны, у металлургов альтернативы есть - поскольку для них газ является прежде всего топливом, то у них есть целый спектр возможностей по освобождению от "газовой" зависимости. Во-первых, уже сегодня часть металлургических предприятий Донбасса перешла на использование так называемого доменного газа - газа, который образуется в результате работы доменных печей. Это новшество уже внедрено на ММК им. Ильича, а также на Донецком металлургическом заводе, который за счет работы двух своих доменных печей смог ежедневно получать 10-15% "своего" газа. Еще один вариант работы - так называемое пылегазовое дутье (технология состоит в том, что угольная пыль под давлением вдувается в доменную печь). В данный момент эта технология успешно работает на целом ряде предприятий области.



Второе активное предложение металлургов - мазут. По словам специалистов, цены на мазут начали падать, однако перевести все предприятия на этот вид топлива будет непросто. Сегодня в Донбассе существует 27 предприятий, которые могут получить дополнительные производственные резервы за счет мазута, однако только у 5 из них остались действующие системы, которые будут работать на мазуте, на остальных же они уже разрушены.



Еще одну технологию, которая составляет прекрасную конкуренцию газу, предложили в г. Курахово Донецкой области: там построен современный электроплавильный завод, который не использует доменное производство: сырьем для производства стали на нем является металлолом. По словам специалистов, это самые современные технологии, какие есть в мире, но далеко не все предприятия смогут их себе позволить.



Наконец, самая главная и самая действенная альтернатива газу - уголь, а также электроэнергия, вырабатываемая угольщиками. "Сегодня в очередной раз угольщики спасают Украину и вырабатывают электроэнергии столько, сколько нужно промышленности, - поясняет Александр Хохотва. - Но бюджетное финансирование, которое заложено в бюджете 2009 года, практически уничтожает угольную отрасль, поэтому трудно говорить, на чем мы будем вырабатывать электроэнергию, если свой уголь упадет резко в объемах производства, его не будет хватать, а газ нам будет не по карману".



По словам специалистов комбината им. Ильича, уголь сегодня является самым дешевым видом топлива, и он во многом может решить проблемы промышленников. Однако и у него есть свои недостатки.



По словам Александра Хохотвы, в Украине кокс, увы, обладает не слишком высоким качеством - он является высокосернистым, и даже во времена СССР низкосернистые угли приходилось завозить в нашу страну из России. "Используя только кокс, мы не получим того качества металла. И хотя металлурги очень много сделали в предыдущие годы, до минимума снизив потребление природного газа и пользуясь пылегазовым дутьем (под давлением вдувают угольную пыль в доменную печь), без газа сегодня мы не обойдемся", - резюмирует зам главы ОГА и добавляет, что, в целом, сегодня нельзя говорить о полном завершении "газовой войны". Как показывает практика, последствия этого конфликта шахтерскому краю будет "аукаться" еще долго и, по прогнозам специалистов, принесут региону еще немало неприятностей. А вот удастся ли дончанам справиться с ними полностью, покажет только время.