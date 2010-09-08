Обама сохранит низкие налоговые ставки для среднего класса

Президент США Барак Обама обещает сохранить режим пониженного налогообложения «эпохи Буша» для американского среднего класса. Об этом он сообщил на выступлении в среду в Кливленде (штат Огайо), передает Associated Press . Республиканская администрация добилась принятия конгрессом законов о снижении налогов для среднего класса и бизнеса, однако срок действия такого режима налогообложения истекает в 2011 году. Администрация Обамы, в последнее время подвергающаяся нападкам со стороны республиканцев за недостаточную, по их мнению, активность в восстановлении экономики, предлагает сохранить пониженные налоговые ставки. Вместе с тем, физических лиц и предпринимателей с уровнем дохода выше 250 тысяч долларов в год предлагается исключить из списка "льготников" в связи с необходимостью сокращения бюджетного дефицита. В конце августа бюджетное управление конгресса США прогнозировало дефицит бюджета на 2011 финансовый год в размере 1,066 триллиона долларов, или 7% ВВП. "Я дам вам пример, говорящий о том, чем мы отличаемся от республиканцев, в том числе в вопросах налогов. Согласно принятой прошлой администрацией программе снижения налогов, налоговые ставки должны начать расти с начала следующего года. Сейчас я считаю, что мы должны сделать режим пониженного налогообложения для среднего класса постоянным. Те семьи, чьи доходы сокращались на протяжении последних десяти лет, заслужили передышку. И экономика в целом выиграет, если они смогут тратить больше средств на основные нужды", - сказал Обама.