В рейтинге Forbes Украина - на 98-м месте

Украина заняла 98-е место в рейтинге Forbes по условиям ведения бизнеса. На 97-м месте - Россия, Молдова - на 86-м, Польша - на 35-м. Всего в рейтинге рассматривали 128 стран, оценивая налоговую нагрузку на предпринимателей, имущественные права, уровень коррупции и бюрократии, механизмы защиты инвесторов и показатели фондового рынка. Для анализа использованы данные исследований и отчетов, в частности, Всемирного банка и Всемирного экономического форума. Рейтинг возглавляют Дания, Гонконг, Новая Зеландия, Канада и Сингапур. В первую десятку также вошли Ирландия, Швеция, Норвегия, США и Великобритания.