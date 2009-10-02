Судный день «Нафтогаза»

7 октября НАК «Нафтогаз Украины» должен заплатить порядка 550-600 миллионов долларов. 150-200 – в счет погашения задолженности по еврооблигациям, 400 – «Газпрому» за потребленный в сентябре газ.

Учитывая, что НАК «традиционно» не располагает средствами и, в частности, такой суммой, руководитель Центра энергетических исследований Константин Бородин предрекает страшное будущее: сначала – дефолт самого «Нафтогаза», затем – всей страны.

Приводим стенограмму аргументов эксперта в пользу такого сценария, высказанных им в пресс-центре «Главреда».



«Нафтогазу» дали пять дней на размышление, но денег все равно нет



«Фактически 1 октября произошел дефолт НАК «Нафтогаз Украины», произошел факт срыва выплаты обязательств «Нафтогаза Украины» по еврооблигациям компании. На сегодняшний день вопрос заключается только в том, будет ли этот дефолт официально объявлен кредиторами компании, то есть держателями еврооблигаций.

В соответствии с условиями кредитного договора на выпуск еврооблигаций с банком андеррайтером, у «Нафтогаза Украины» есть пять рабочих дней для того, чтобы уладить технические проблемы с выплатой этих средств. По договору эти пять дней необходимы на случай, если у «Нафтогаза Украины» возникнут какие-то проблемы с конвертацией валюты, с украинской банковской системой. Хотя мы с вами прекрасно знаем, что у «Нафтогаза Украины» этих денег фактически нет.

Через пять рабочих дней, то есть 7 октября, кредиторы должны принять решение о том, будут ли они объявлять дефолт компании. В случае если дефолт будет объявлен, это вызовет так называемый кросс-дефолт, то есть одновременное предъявление к погашению всех обязательств НАК «Нафтогаз Украины» перед иностранными банками. Вместе с еврооблигациями сумма кредитов НАК «Нафтогаз Украины» на сегодняшний день составляет около двух миллиардов долларов.

Таким образом, по той причине, что правительство и «Нафтогаз Украины» не смогли изыскать 500 миллионов долларов для своевременного погашения облигаций, «Нафтогазу» могут быть одномоментно предъявлены требования на два миллиарда долларов, что, безусловно, приведет к банкротству компании».

«Насколько мне известно, значительная часть кредиторов - более 25% - требует одномоментного погашения значительной части долга – от 100 до 200 миллионов долларов. Условием реструктуризации со стороны этой части кредиторов является выплата из пятисот миллионов до двухсот миллионов долларов сразу».



В 2004-м НАК не имел долгов. В 2009-м задолженность составила 6 миллиардов долларов



«Надо вспомнить, в каких условиях, по каким причинам и для чего выпускались еврооблигации в 2004 году.

В 2004 году закончился период очистки финансового баланса «Нафтогаза Украины». В начале 2004 года были полностью погашены деньгами все обязательства и все долги Украины перед Туркменией в сумме около 360 миллионов долларов. В августе 2004 года была полностью урегулирована задолженность перед акционерным обществом «Газпром» в сумме 1,43 миллиарда долларов. К моменту выпуска еврооблигаций компания подошла с нулевым балансом, не имея ни копейки, ни цента задолженности перед иностранными контрагентами, кредиторами, банками и т.д».

«Таким образом, с нулевым балансом и отстроенной кредитной историей в сентябре 2004 года компания подошла к выпуску еврооблигаций». «Процентная ставка по еврооблигациям была на тот момент достаточно привлекательной. Она составляла 8,125%, и на тот момент была в нижнем диапазоне всех финансовых инструментов, привлекавшихся либо правительством Украины, либо другими квазисуверенами Украины.

Для чего планировалось расходовать средства еврооблигаций? Для чего они были израсходованы? В тот момент, осенью 2004 года, государство и «Нафтогаз Украины» вернули себе контроль над Кременчуцким НПЗ, над ЗАО «Укртатнафта». Поскольку предприятие было получено в достаточно тяжелом положении, без оборотных средств, порядка 300 миллионов долларов были использованы в качестве кредита, предоставленного ЗАО «Укртатнафта» на пополнение оборотных средств, что дало возможность предприятию закупать нефть за собственные средства, перерабатывать и играть весомую роль на рынке нефтепродуктов Украины. В тот период такой чехарды цен, которую мы наблюдаем сегодня, не было.

Еще 200 миллионов долларов было использовано на закупку газа, закачку в подземные хранилища Украины для продажи потребителям в течение предстоящего отопительного периода. Все эти средства были в первом полугодии 2005 года извлечены тогдашним руководством НАК «Нафтогаз Украины», непосредственно господином Ивченко, и каким-то образом потрачены, возможно, с целью пополнения бюджета, возможно, каким-то другим способом.

Затем, начиная с мая 2005 года, «Нафтогаз» стал на тот путь заимствования, на котором он находится сегодня. В течение 2005 года при премьере Тимошенко, затем премьер-министре Еханурове «Нафтогаз Украины» привлек порядка миллиарда долларов западных кредитов в один год. В том числе 600 миллионов долларов «Дойче банк», 220 миллионов долларов банк «Депфа» (Кипр) и последний двухсотмиллионный кредит был привлечен от лондонского «Стандарт-банка».

В течение следующего 2006 года был привлечен еще один кредит швейцарского банка Credit Suisse. Затем в 2007 году западные кредиты не привлекались в принципе. В 2008 году Тимошенко начала ралли привлечения кредитов государственных банков.

С декабря прошлого года и по сегодняшний день в долларовом эквиваленте суммарное заимствование «Нафтогаза Украины» у государственных банков превысили четыре миллиарда долларов. Для сравнения: вся задолженность, накопленная за 2004-2007 годы перед западными банками, составляет всего 2 миллиарда долларов.

Таким образом, сегодня мы имеем компанию, баланс которой обременен заимствованиями на сумму свыше шести миллиардов долларов. А еврооблигации являются просто самым старым заимствованием, срок погашения которого уже истек».



Украина переплатит 200 миллионов долларов. Логика правительства и руководства «Нафтогаза» непостижима



«Следовало бы начать переговоры с кредиторами в мае-июне текущего года. В случае если эти переговоры проходили бы не совсем успешно, следовало бы привлечь рефинансирование, т.е. взять другой кредит, из средств которого погасить нынешний.

Давайте посмотрим на финансовую картину в мире. На сегодняшний день Libor составляет 0,5%. Самая лучшая ставка, по которой традиционно привлекался «Нафтогаз», составляет Libor + 3,5%, самая плохая - Libor + 4,3%. Даже в условиях финансового кризиса «Нафтогаз Украины» мог привлечь те же средства в виде нового кредита под ставку Libor + 5%. Это максимально.

Суммарная кредитная ставка для «Нафтогаза» составила бы 5,5%. То, о чем сегодня говорит «Нафтогаз» и правительство с держателями еврооблигаций, - это предложение Украины, не факт, что оно будет поддержано, – 9,5%. Мы имеем удорожание на 4% в год. Т.е. из-за некомпетентности только по евробондам и по другим кредитам, которые придется реструктуризировать, Украина за пять лет переплатит 200 миллионов долларов.

Кроме того, сами предложения Украины о реструктуризации в том виде, в котором они озвучены представителями «Нафтогаза» и представителями Минфина, - предоставление на корпоративные облигации суверенных гарантий государства с одновременным увеличением процентной ставки с 8,125% до 9,5% - это уникальный случай. Потому что когда происходит одновременно и предоставление гарантий, и увеличение кредитной ставки, это не соответствует ни европейской, ни мировой финансовой практике. Предоставление гарантий позволило бы «Нафтогазу» оставить процентную ставку на старом уровне – 8, 125%. Это скажет любой банкир.

Так следовало действовать. А то, как будет действовать нынешнее правительство и нынешнее руководство «Нафтогаза», сложно прогнозировать с точки зрения логики».



Судный день НАКа – 7 октября



7 октября произойдет «наложение двух факторов» – «принятие решения владельцами еврооблигаций и необходимость погашения 400 миллионов долларов акционерному обществу «Газпром». Это может сыграть в истории «Нафтогаза» роковую роль, поскольку одномоментно изыскать 400 миллионов долларов для «Газпрома» и 150-200 миллионов долларов по еврооблигациям «Нафтогазу» будет крайне сложно».

«По состоянию на вчерашний день НАК традиционно не располагает необходимой суммой для выплаты этих средств. На сегодняшний день обсуждается вопрос о привлечении кредита в сумме около 300 миллионов долларов у дочернего банка одного из российских банков, которые представлены на территории Украины».

Общий долг «Нафтогаза» в шесть миллионов долларов имеет такую структуру: «свыше четырех миллиардов - это прокачка эмиссионных денег Нацбанка через Ощадбанк, Укрэксимбанк и другие государственные банки. Четыре миллиарда - это внутренний долг, за который заплатил каждый украинец девальвацией гривны, инфляцией в нашей стране. Оставшиеся два миллиарда долгов западным банкам.

В случае если 7 октября будет объявлен дефолт «Нафтогаза», два миллиарда долларов будут предъявлены к одномоментному погашению.

Вариантов у Украины достаточно мало: или дефолт «Нафтогаза», или срочно изыскать эти два миллиарда - из средств Нацбанка, из каких-то других средств. Возможно, путем переговоров с МВФ и выплаты этих денег кредиторам. Если эти деньги не будут выплачены, это будет означать дефолт страны».



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