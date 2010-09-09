На Львовщине пытались украсть 35 млн грн бюджетных средств

Во Львовской области возбуждено 10 уголовных дел на сумму более 35 млн грн, которые касаются растраты бюджетных средств. Об этом сообщил на пресс-конференции во Львове первый заместитель прокурора Богдан Татарин, передает корреспондент «Главреда». Уголовные дела в большинстве своем касаются реконструкции стадионов. «Не нужно быть бизнесменом, много думать, как заработать деньги, а их просто тупо можно красть, сделав две справки на стадион и заработав на этом 8 млн грн», - заявил Татарин, объясняя схему разворовывания бюджетных средств.