Мировые товарные биржи открылись падением цен на зерновые

Ведущие мировые товарные биржи начали работу с падения цен на зерновые, включая пшеницу и кукурузу. К 11:30 по киевскому времени на электронных торгах Чикагской биржи цена бушеля пшеницы (27,3 кг) сократилась на 0,2%. Сейчас за него дают 7,0975 доллара. Бушель кукурузы потерял 0,4% и упал до 4,605 доллара. Согласно сообщению ИТАР-ТАСС, cокращение спроса вызвано ожидающейся в предстоящую пятницу публикацией министерством сельского хозяйства США прогнозного доклада о глобальном спросе и предложении на мировом зерновом рынке. Традиционно перед подобными важными сообщениями размеры операций падают, так как операторы зерновых бирж проявляются повышенную осторожность и не пытаются угадать дальнейшее движение рынка.