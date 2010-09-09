Стельмах считает, что банковский кризис закончился

Глава Национального банка Владимир Стельмах заявляет, что украинские банки вышли из кризисного состояния. Он также прогнозирует рост суммы кредитных вкладов в будущем году, передает «Экономическая правда». На заседании Совета регионов Стельмах также заявил, что ожидает снижения кредитных ставок. Глава НБУ заявил, что курс национальной валюты останется стабильным. «Значительного укрепления мы не предвидим», - добавил Стельмах. Ранее Владимир Стельмах заявлял, что украинская экономика вышла из рецессии, а также, что курс гривни не опустится ниже 8 грн. за доллар.