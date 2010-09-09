В России посчитали среднюю зарплату чиновников

Cредняя зарплата госслужащих в Российской Федерации в первом полугодии выросла на 5,9% и составила 35,3 тыс. рублей (8800 грн) в месяц. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Росстата. Согласно опубликованным данным, самая высокая заработная плата у госслужащих - 86,448 тыс. руб. (21,6 тыс. грн.) в месяц - была зафиксирована в Ненецком автономном округе. В Чечне зарплата чиновников, напротив, оказалась самой низкой - 9,5 тыс. руб. (2375 грн) В Москве среднемесячная зарплата работников органов исполнительной власти в первом полугодии составила 48,5 тыс.руб. (12,13 тыс. грн), а в Санкт-Петербурге - 52,7 тыс. руб. (13,18 тыс. грн)