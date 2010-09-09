Предпринимателям обеспечат свободный доступ к кредитам

Кабинет Министр Украины в 2011 году обеспечит свободный доступ предпринимателей к кредитам. Об этом сегодня заявил премьер-министр Николай Азаров, пишет УНИАН. «Учетная ставка Национального банка, как вы знаете, уже 7,5%, и мы примем все меры к тому, чтобы уже на будущий год наши предприятия могли свободно кредитоваться в коммерческих банках. И кстати, мы сейчас имеем еще и серьезную структуру государственных банков», - сказал Азаров. При этом премьер подчеркнул, что предприятия могут быть уверены в реализации инвестиционных проектов при поддержке как государства, так и коммерческих банков. В связи с этим он призвал предпринимателей строить планы на многие годы вперед. «Я призываю вас к тому, чтобы строить свои планы не на год, а строить их на годы. Работать на основе среднесрочных и долгосрочных планов. Мы в этом заинтересованы», - сказал Азаров. Напомним, сегодня, 9 сентября, премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил заместителю Госсекретаря США Уильяму Дж. Бернсомо о принятии ряда важных законов, которые «способствовали оздоровлению экономики и наведению порядка в государстве». Также Азаров подчеркнул, что «правительство разработало революционный Налоговый кодекс».