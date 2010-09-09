Украинской экономике ничего не страшно - Азаров

В Украине сейчас очень хорошая финансово-экономическая ситуация. Об этом в интервью журналистам заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, пишет УНИАН. «Сейчас финансово-экономическая ситуация в стране такова, что ее ничто не может поколебать, даже вторая волна кризиса», - сказал Азаров, отвечая на вопрос, не отразится на состоянии украинской экономики выполнение решения Стокгольмского арбитражного суда о выплате компании «РосУкрЭнерго» компенсаций за газ. Премьер подчеркнул, что власть принимает каждое свое решение в интересах государства и граждан. «Не переживайте, не беспокойтесь – ни одно решение власти не будет направлено против Украины и против украинского народа», - заявил он. Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго» согласовали схему возврата 12,1 млрд кубометров газа.